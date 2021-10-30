Сытно и безопасно: школьное питание — под контролем

Вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы. Властями Красноярска поставлена задача усовершенствовать систему контроля за школьным питанием. Специалисты «Центр питания» ежедневно проверяют качество школьных блюд.

К примеру, сегодня внеплановая проверка прошла в пищеблоке школы № 135 в Кировском районе. Специалисты приехали в столовую во время завтрака. Меню разработано оператором питания и согласовано директором школы.

— Мы сегодня присутствовали на традиционном для нас мероприятии. Специалисты главного управления образования и «Центр питания»практически ежедневно приезжают в школьные пищеблоки Красноярска. В рамках этих выездов мы оцениваем то, как организовано питание. Мы пробуем каждое блюдо и делимся своим мнением. На основании полностью собранной информации с точки зрения организации процесса, вкусовых качеств, мы даём определённые рекомендации оператору питания, поварам, как ситуацию можно улучшить, если есть какие-то замечания, — рассказал Максим Батуров, заместитель руководителя главного управления образования города Красноярска.

Отметим, что на правом берегу за питание ребятишек, в основном, отвечает ООО «РИЧ».

Кстати, школьные блюда приглашают оценить и родителей в любой удобный для них день. Результаты родительского контроля выкладывают на официальном сайте школы. В учреждении в скором времени введут анкетирование учащихся, то есть замечания и предложения по работе столовой и качестве блюд.

Напомним, летом в школьном пищеблоке установили новый пароконвектомат, посудомоечную машину и холодильный шкаф.

Всего к началу нового учебного года в 89-ти школах Красноярска установили технологическое оборудование и мебель для столовых. На эти цели из городского бюджета было выделено более 40 млн рублей. Всего закуплено 600 единиц техники.

Фото: ©«Новые люди»