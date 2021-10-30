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Пункт вакцинации в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске приостановил работу

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Красноярск
13:00 30 Октября 2021
красноярск, здравоохранение, здоровье, в красноярском крае, общество, в россии, в мире
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Внебольничный пункт вакцинации, который базируется на территории парка флоры и фауны «Роев Ручей» закрылся на время.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, прививочный кабинет закрыли из-за сезонного снижения посетителей в парке.

«Несколько последних дней не было желающих поставить прививку. А врачи у нас сейчас на весь золота. Поэтому было принято решение пока приостановить вакцинацию в нашем пункте, но мы готовы развернуть его работу в любой момент. Например, медики готовы приезжать по коллективным заявкам от красноярцев», — рассказал Олег Чипура gornovosti.ru.

Напомним, что дополнительный внебольничный кабинет вакцинации открылся на территории Свердловского района в конце июня.

Фото: «Роев Ручей»

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