Красноярский оперштаб рассказал о графике работы внебольничных пунктов вакцинации в нерабочую неделю

Внебольничные пункты вакцинации Красноярска изменят режим работы на период с 30 октября по 7 ноября. Напомним, эту самую неделю объявили нерабочей из-за роста больных коронавирусом.
Рассказываем о графике пунктов вакцинации.
Пункт ТРЦ «Планета» переедет на первый этаж ко входу в гипермаркет «Окей». Работать он будет каждый день с 10:00 до 22:00. Только 1 ноября закроется.
Пункт вакцинации в ТРЦ «Атмосфера дома» пока закрыт, но поставить прививку можно в Центре здоровья на Королева, 10. Пункт будет работать:
- 30 и 31 октября с 10:00 до 20:00;
- 1 ноября с 08:00 до 16:00;
- 2 и 3 ноября с 08:00 до 20:00;
- c 4 по 7 ноября с 10:00 до 20:00. .
В «Леруа Мерлен» на улице 9 Мая комната для вакцинации проработает без выходных с 08:00 до 20:00.
Прививочный кабинет от ковида в «Леруа Мерлен» на Калинина пункт отработает так:
- 30 октября с 09:00 до 16:00;
- с 1 по 5 ноября с 09:00 до 20:00;
- с 7 ноября с 09:00 до 20:00;
- 31 октября и 6 ноября — санитарные дни.
Пункт вакцинации в ТЦ «На Свободном» с 30 октября по 6 ноября работает с 10:00 до 20:00. 1 и 7 ноября — санитарные дни.
На железнодорожном вокзале кабинет вакцинации закроют только 4 ноября, в остальное время принимают с 08:00 до 22:00.
ТК «Квант» — все дни, кроме 1 ноября, с 10:00 до 20:00.
ТЦ «Зелёный» — все дни, кроме 1 ноября, с 08:00 до 20:00.
ТЦ «Сибирский городок» — с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.
ТЦ «Красноярье» — с 08:00 до 20:00, кроме 1 ноября.
В ТЦ «Мега» пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.
Медработники обращают внимание на увеличение времени ожидания из-за большого количества желающих поставить вакцину от коронавируса.
Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости