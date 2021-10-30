Красноярский оперштаб рассказал о графике работы внебольничных пунктов вакцинации в нерабочую неделю

Внебольничные пункты вакцинации Красноярска изменят режим работы на период с 30 октября по 7 ноября. Напомним, эту самую неделю объявили нерабочей из-за роста больных коронавирусом.

Рассказываем о графике пунктов вакцинации.

Пункт ТРЦ «Планета» переедет на первый этаж ко входу в гипермаркет «Окей». Работать он будет каждый день с 10:00 до 22:00. Только 1 ноября закроется.

Пункт вакцинации в ТРЦ «Атмосфера дома» пока закрыт, но поставить прививку можно в Центре здоровья на Королева, 10. Пункт будет работать:

- 30 и 31 октября с 10:00 до 20:00;

- 1 ноября с 08:00 до 16:00;

- 2 и 3 ноября с 08:00 до 20:00;

- c 4 по 7 ноября с 10:00 до 20:00. .

В «Леруа Мерлен» на улице 9 Мая комната для вакцинации проработает без выходных с 08:00 до 20:00.

Прививочный кабинет от ковида в «Леруа Мерлен» на Калинина пункт отработает так:

- 30 октября с 09:00 до 16:00;

- с 1 по 5 ноября с 09:00 до 20:00;

- с 7 ноября с 09:00 до 20:00;

- 31 октября и 6 ноября — санитарные дни.

Пункт вакцинации в ТЦ «На Свободном» с 30 октября по 6 ноября работает с 10:00 до 20:00. 1 и 7 ноября — санитарные дни.

На железнодорожном вокзале кабинет вакцинации закроют только 4 ноября, в остальное время принимают с 08:00 до 22:00.

ТК «Квант» — все дни, кроме 1 ноября, с 10:00 до 20:00.

ТЦ «Зелёный» — все дни, кроме 1 ноября, с 08:00 до 20:00.

ТЦ «Сибирский городок» — с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.

ТЦ «Красноярье» — с 08:00 до 20:00, кроме 1 ноября.

В ТЦ «Мега» пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.

Медработники обращают внимание на увеличение времени ожидания из-за большого количества желающих поставить вакцину от коронавируса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости