30 октября
Красноярск
погода +9 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский оперштаб рассказал о графике работы внебольничных пунктов вакцинации в нерабочую неделю

Главная Общество
Красноярск
11:43 30 Октября 2021
общество, в россии, в красноярском крае, красноярск, здоровье, здравоохранение
версия для печати Ico_print

 

Внебольничные пункты вакцинации Красноярска изменят режим работы на период с 30 октября по 7 ноября. Напомним, эту самую неделю объявили нерабочей из-за роста больных коронавирусом.

Рассказываем о графике пунктов вакцинации.

Пункт ТРЦ «Планета» переедет на первый этаж ко входу в гипермаркет «Окей». Работать он будет каждый день с 10:00 до 22:00. Только 1 ноября закроется.

Пункт вакцинации в ТРЦ «Атмосфера дома» пока закрыт, но поставить прививку можно в Центре здоровья на Королева, 10. Пункт будет работать:

- 30 и 31 октября с 10:00 до 20:00;
- 1 ноября с 08:00 до 16:00;
- 2 и 3 ноября с 08:00 до 20:00;
- c 4 по 7 ноября с 10:00 до 20:00. .

В «Леруа Мерлен» на улице 9 Мая комната для вакцинации проработает без выходных с 08:00 до 20:00.

Прививочный кабинет от ковида в «Леруа Мерлен» на Калинина пункт отработает так:

- 30 октября с 09:00 до 16:00;
- с 1 по 5 ноября с 09:00 до 20:00;
- с 7 ноября с 09:00 до 20:00;
- 31 октября и 6 ноября — санитарные дни.

Пункт вакцинации в ТЦ «На Свободном»  с 30 октября по 6 ноября работает с 10:00 до 20:00. 1 и 7 ноября — санитарные дни.

На железнодорожном вокзале кабинет вакцинации закроют только 4 ноября, в остальное время принимают с 08:00 до 22:00.

ТК «Квант» — все дни, кроме 1 ноября, с 10:00 до 20:00.

ТЦ «Зелёный» — все дни, кроме 1 ноября, с 08:00 до 20:00.

ТЦ «Сибирский городок» — с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.

ТЦ «Красноярье» — с 08:00 до 20:00, кроме 1 ноября.

В ТЦ «Мега» пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:30, кроме 1 ноября.

Медработники обращают внимание на увеличение времени ожидания из-за большого количества желающих поставить вакцину от коронавируса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пункт вакцинации в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске приостановил работу

Пункт вакцинации в зоопарке «Роев ручей» в Красноярске приостановил работу

30 Октября 2021 г.
Дополнительный внебольничный кабинет вакцинации открылся на территории Свердловского района в конце июня.
Новости Красноярска: В Норильске на озере Долгом плавает одинокий лебедь

В Норильске на озере Долгом плавает одинокий лебедь

30 Октября 2021 г.
В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края успокоили горожан.
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

30 Октября 2021 г.
Эколифтом называется подземная система сбора и хранения отходов.
Новости Красноярска: Красноярские молодогвардейцы окажут дополнительную помощь по борьбе с COVID-19

Красноярские молодогвардейцы окажут дополнительную помощь по борьбе с COVID-19

29 Октября 2021 г.
Все волонтёры на следующей неделе пройдут ревакцинацию
Новости Красноярска: Советника вице-губернатора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев

Советника вице-губернатора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев

29 Октября 2021 г.
Андрея Агафонов намерен обжаловать решение суда
Новости Красноярска: Перекрытие проезжей части на Енисейском тракте продлено до 15 ноября

Перекрытие проезжей части на Енисейском тракте продлено до 15 ноября

29 Октября 2021 г.
Подрядчик старается завершить масштабные работы в срок
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

28 Октября 2021 г.
Основанием стало решение краевого суда
Новости Красноярска: В Красноярске построят самую большую школу за Уралом

В Красноярске построят самую большую школу за Уралом

27 Октября 2021 г.
Помимо учебных помещений, оборудуют спальни для младших школьников
Новости Красноярска: В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

25 Октября 2021 г.
Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru