В Норильске на озере Долгом плавает одинокий лебедь

На неделе в соцсетях появились фотографии белого лебедя на техническом озере на севере Красноярского края. Жители Норильска обеспокоены душевным состоянием птицы и думают, что она может погибнуть.
– Уже неделю на Долгом живет лебедь. Все его сородичи давно улетели. Этому, видимо, крайне не повезло: левое крыло повреждено выстрелом браконьера. Скорее всего, его подруга или друг (а эти птицы создают пары на всю жизнь) погиб от этого же человека, иначе он был бы рядом…К сожалению, скорее всего эта прекрасная птица погибнет. Уже сейчас, в двадцатиградусный мороз, лебедь ежеминутно ныряет, чтобы не замерзнуть. Лед на озере подбирается к нему все ближе. Если в одну морозную ночь он вмёрзнет, то сразу станет добычей песцов или гаражных собак. А еще могут найтись сердобольные жители и накормить его какой-нибудь нелебединой едой, – пишут сопереживающие жители города.
В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края успокоили горожан.
– Да, это лебедь-шипун. По словам инспектора охотнадзора, в Норильске и раньше таких лебедей замечали. В этом нет ничего странного. Они частенько там остаются во время линьки. Этот лебедь сейчас линяет, а потом улетит. Помощь ему не нужна, трогать его не нужно. За ним присматривают, – сообщили в ведомстве.
Фото: ©alexanderkharitonov63