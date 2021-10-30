В Норильске на озере Долгом плавает одинокий лебедь

На неделе в соцсетях появились фотографии белого лебедя на техническом озере на севере Красноярского края. Жители Норильска обеспокоены душевным состоянием птицы и думают, что она может погибнуть.

– Уже неделю на Долгом живет лебедь. Все его сородичи давно улетели. Этому, видимо, крайне не повезло: левое крыло повреждено выстрелом браконьера. Скорее всего, его подруга или друг (а эти птицы создают пары на всю жизнь) погиб от этого же человека, иначе он был бы рядом…К сожалению, скорее всего эта прекрасная птица погибнет. Уже сейчас, в двадцатиградусный мороз, лебедь ежеминутно ныряет, чтобы не замерзнуть. Лед на озере подбирается к нему все ближе. Если в одну морозную ночь он вмёрзнет, то сразу станет добычей песцов или гаражных собак. А еще могут найтись сердобольные жители и накормить его какой-нибудь нелебединой едой, – пишут сопереживающие жители города.