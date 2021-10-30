На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

Эколифтом называется подземная система сбора и хранения отходов в микрорайоне «Южный берег». Про неё 29 октября на своей странице инстаграм рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.

«Принцип системы прост. Восемь больших мусорных баков прячутся под землёй, а на поверхности мы видим аккуратненькие урны с крышками. Выбросить мусор под силу даже ребёнку, крышка урны открывается нажатием ноги. Сама подземная конструкция поднимается вверх с помощью пульта. Сейчас управляющая компания прорабатывает вопрос раздельного сбора мусора», - пишет мэр в инстаграм.

Глава города добавил, что новацию могут брать на вооружение ответственные застройщики и управляющие компании города.

Фото: ©eremin_krsk