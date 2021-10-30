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На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

Главная Общество
Красноярск
09:00 30 Октября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, благоустройство, жкх
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Эколифтом называется подземная система сбора и хранения отходов в микрорайоне «Южный берег». Про неё 29 октября на своей странице инстаграм рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.

На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

«Принцип системы прост. Восемь больших мусорных баков прячутся под землёй, а на поверхности мы видим аккуратненькие урны с крышками. Выбросить мусор под силу даже ребёнку, крышка урны открывается нажатием ноги. Сама подземная конструкция поднимается вверх с помощью пульта. Сейчас управляющая компания прорабатывает вопрос раздельного сбора мусора», - пишет мэр в инстаграм.

Глава города добавил, что новацию могут брать на вооружение ответственные застройщики и управляющие компании города.

На правом берегу Красноярска поставили «эколифт» для мусора

Фото: ©eremin_krsk

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