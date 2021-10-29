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Красноярские молодогвардейцы окажут дополнительную помощь по борьбе с COVID-19

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Красноярск
21:43 29 Октября 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, волонтеры
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«Молодая Гвардия Единой России» активно включилась в работу волонтёрского центра партии. 

— В Красноярском крае мы начали работу одними из первых в стране, 26 марта прошлого года, практически сразу после введения первых ограничений, — рассказал журналисту Sibnovosti.ru Денис Перик, руководитель Красноярского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». — Работа волонтёрского центра за время пандемии не останавливалась. Сначала за счёт партийных средств молодогвардейцы развозили продуктовые наборы и медикаменты для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и всех, кто оказался в зоне риска. Передавали средства индивидуальной защиты: маски, антисептики людям, которые работали в период пандемии и чья работа связана с общением с большим количеством людей (почта, полиция, социальная защита). В больницы и инфекционные госпитали мы отправляли медицинские средства защиты, бытовую технику, наборы к чаю, чтобы хоть немного облегчить работу медиков. Мы стараемся реагировать на все вызовы пандемии: продолжаем адресно помогать всем обратившимся, формируем отряд автоволонтёров для помощи в надомной работе медиков.

Сейчас, в период нерабочих дней, мы продолжим эту работу и будем реагировать на новые вызовы. Сегодня, например, заметив нехватку донорской крови, молодогвардейцы провели донорскую акцию и пополнили банк крови более чем на 10 литров. Все волонтёры на следующей неделе пройдут ревакцинацию, чтобы быть уверенными за своё здоровье и здоровье окружающих людей. В связи с введением на территории края QR-кодов, красноярцы также проявляют большое желание вакцинироваться, из-за чего центры вакцинации сейчас испытывают серьёзную нагрузку. Мы также готовы предложить помощь. 

Фото: mger.ru

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