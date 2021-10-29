Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

Концентратор кислорода «Провита 580» оперативно изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в Богучаны для усиления действующей станции медцентра, мощности которой не хватало при росте заболеваемости ковид-19.



По словам представителей подрядной организации, пуско-наладочные работы успешно проведены, станция подключена.

«Мы проложили кабель, выполнив врезку в действующую станцию, - уточнил Михаил Муравьев, мастер компании-подрядчика, - подключили концентратор, его мощность 580 литров кислорода в минуту. Сейчас медцентр может получать кислород от двух концентраторов одновременно».



О необходимости дополнительной станции медики заговорили на пике третьей волны ковид-19. Тогда при ежедневной средней потребности около 400 литров в минуту имевшаяся действующая станция выдавала 150. Недостаток компенсировали с помощью подвозных баллонов. Это, конечно, было не очень удобно, рассказывают врачи медцентра, и создавало дополнительные проблемы. И с поиском свободных рабочих рук для разгрузки баллонов, и с определенными рисками при их транспортировке в отдаленный Богучанский район. Об этой проблеме медики написали в своем обращении к промышленнику и общественному деятелю Олегу Дерипаска, по инициативе которого был построен Богучанский медцентр. И вот проблема решена. Как нельзя вовремя - на подходе четвертой волны.

«Хотелось бы прежде всего поблагодарить за поддержку Олега Владимировича Дерипаска, теперь нам не придется решать проблему с баллонами, можем заниматься непосредственно лечением- рассказывает Александр Русанов, врач-реаниматолог, и.о. заведующего отделением медцентра, - Сегодня у нас развернуто 100 коек для больных ковидом, из них 73 уже заняты, половина пациентов нуждается в кислороде. Пациенты абсолютно разные по возрасту. Есть молодые совсем с большим поражением легких. Троих детей мы уже пролечили - слава Богу у них в легкой форме прошло. Возможности новой станции помогут полностью перекрыть потребности пациентов в кислороде».

Новая станция уже работает. На электронном мониторе в реальном режиме реального времени отображается расход кислорода. Сегодня он составляет в среднем от 200 до 400 литров в минуту.