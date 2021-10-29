Советника вице-губернатора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев

Мировой судья оштрафовал cоветника главы администрации края Андрея Агафонова на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев. Напомним, что в августе Агафонов на свой странице в Facebook раскритиковал жителей города, негативно воспринявших слова фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил смога, накрывшего город из-за лесных пожаров в Якутии, пишут ДЕЛА.ru

Прокуратура Октябрьского начала проверку по обращению жителей, просивших привлечь чиновника к ответственности за оскорбления и возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.