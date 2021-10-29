Перекрытие проезжей части на Енисейском тракте продлено до 15 ноября

В начале следующей недели начнётся сложная операция бурения под проезжей частью и установки новой водопропускной трубы. Бур будет заходить под дорогу на длину 120 метров. Бурить будут в 4 прохода. Это необходимо, чтобы установить под дорогой новую водопропускную трубу диаметром 63 сантиметра, которая предотвратит размытие и разрушение дороги, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Чтобы к месту установки могла проехать буровая установка, можно сказать, всё лето отсыпали и обустраивали пути и площадки. Большая часть работ производили в воде, так как это самая низкая точка рельефа местности. Туда стекает вся грунтовая и дождевая вода. Постоянно работает откачивающая техника. Какое-то время воду приходилось сбрасывать и на дорогу.

Когда работы стартовали под проезжей частью, дорогу для безопасности перекрыли. Во время бурения проезд открыть невозможно, ведь это опасно. Поэтому перекрытие дороги продлено до 15 ноября.

Подрядчик старается завершить масштабные работы в срок. Если бурение и установка трубы окажутся более сложными, работы будут продолжены и после 15 ноября.

После установки новой трубы, старый тоннель заглушат и будут наблюдать за его состоянием. Его консервацию проведут весной или летом.