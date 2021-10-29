30 октября
Красноярск
погода +6 °C
70.52
 
€ 82.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Перекрытие проезжей части на Енисейском тракте продлено до 15 ноября

Главная Общество
Красноярск
17:01 29 Октября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, дорога, перекрытия
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В начале следующей недели начнётся сложная операция бурения под проезжей частью и установки новой водопропускной трубы. Бур будет заходить под дорогу на длину 120 метров. Бурить будут в 4 прохода. Это необходимо, чтобы установить под дорогой новую водопропускную трубу диаметром 63 сантиметра, которая предотвратит размытие и разрушение дороги, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Чтобы к месту установки могла проехать буровая установка, можно сказать, всё лето отсыпали и обустраивали пути и площадки. Большая часть работ производили в воде, так как это самая низкая точка рельефа местности. Туда стекает вся грунтовая и дождевая вода. Постоянно работает откачивающая техника. Какое-то время воду приходилось сбрасывать и на дорогу.

Когда работы стартовали под проезжей частью, дорогу для безопасности перекрыли. Во время бурения проезд открыть невозможно, ведь это опасно. Поэтому перекрытие дороги продлено до 15 ноября.

Подрядчик старается завершить масштабные работы в срок. Если бурение и установка трубы окажутся более сложными, работы будут продолжены и после 15 ноября.

После установки новой трубы, старый тоннель заглушат и будут наблюдать за его состоянием. Его консервацию проведут весной или летом.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские молодогвардейцы окажут дополнительную помощь по борьбе с COVID-19

Красноярские молодогвардейцы окажут дополнительную помощь по борьбе с COVID-19

29 Октября 2021 г.
Все волонтёры на следующей неделе пройдут ревакцинацию
Новости Красноярска: Советника вице-губернатора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев

Советника вице-губернатора оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление красноярцев

29 Октября 2021 г.
Андрея Агафонов намерен обжаловать решение суда
Новости Красноярска: В микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком

В микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком

29 Октября 2021 г.
Сейчас ребёнок проходит лечение на дому
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 115 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 115 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

29 Октября 2021 г.
Выработка электроэнергии зависит от водности реки и режимов работы водохранилища
Новости Красноярска: На нефтегазовом месторождении Ямала спасли фламинго

На нефтегазовом месторождении Ямала спасли фламинго

29 Октября 2021 г.
Птицу отогрели

Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

29 Октября 2021 г.
Пуско-наладочные работы успешно проведены, станция подключена
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

Тариф на вывоз ТКО для правобережной зоны Красноярска увеличен на 32 %

28 Октября 2021 г.
Основанием стало решение краевого суда
Новости Красноярска: В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

25 Октября 2021 г.
Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством
Новости Красноярска: После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

После отказа удалить сюжет о нападении на журналистов соцсети красноярских СМИ атаковали боты

28 Октября 2021 г.
Полиция ведёт проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru