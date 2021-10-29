В микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, вечером 27 октября 14-летний подросток возвращался с прогулки. Он заметил возле своего дома большую лужу, от которой шёл пар. Мальчик попытался обойти лужу, чтобы пройти к подъезду, но провалился по пояс в яму с горячей водой. Подросток сам выбрался из ямы и дошёл до дома. Родители вызвали скорую помощь. Сейчас ребёнок проходит лечение на дому.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Красноярском крае полиция обнаружила двух пропавших детей. Школьники уснули в автобусе по дороге домой.

В четверг родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки сообщили в полицию, что дети не вернулись из школы. Семья живёт в посёлке Балахта. В школу дети ездили на автобусе, поэтому стражи правопорядка решили проверить автобусный гараж.

Дети возвращены родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: © МИА «Россия сегодня»