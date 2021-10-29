Фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне" вынесли приговор

В Кемерово вынесли приговоры по первому делу о пожаре в «Зимней вишне». Собственника ТЦ Юлию Богданову признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности и приговорили к 14 годам колонии общего режима. Напомним, что в марте 2018 года огонь погубил 60 посетителей торгового центра, передает ТАСС.

Сейчас Богданова находится под арестом. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде наличия у нее несовершеннолетнего ребенка, частичного признания вины и возмещения ущерба 18 потерпевшим.

Технического директора ОАО "ККК" (основной собственник ТРЦ "Зимняя вишня") Георгия Соболева приговорили к 11 годам колонии общего режима, гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок получила 13,5 года колонии, охранник Сергей Антюшин – 8 лет колонии.

Директора компании «Системный интегратор», обслуживавшая системы противопожарной безопасности в ТРЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина приговорили к 6,5 и 5,5 года колонии общего режима, пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина - к пяти и шести годам лишения свободы соответственно.

Фото: © РИА Новости / Александр Патрин