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В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до конца года

Главная Общество
Красноярск
15:21 29 Октября 2021
общество, новосибирск, заболевание, ограничения
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В Новосибирской области продлён режим повышенной готовности, действующий в регионе для предотвращения распространения короновирусной инфекции. Ранее он был продлён до конца ноября. Сегодня стало известно, что режим продлили до 31 декабря.

Постановление о продлении режима подписал губернатор Андрей Травников.

В постановлении уточняется, что людям 65 лет и старше, которые невакцинированы от коронавируса, лучше соблюдать режим самоизоляции.

С 30 октября вводятся QR-коды, приостанавливается посещение аквапарков, павильонов зоопарков, людям старше 60 лет рекомендуют перейти на удалённую работу.

По данным оперштаба, накануне были достигнуты максимумы количества выявленных за день заражённых не только в стране, но и в Новосибирской области.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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