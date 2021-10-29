Глава Красноярска Сергей Ерёмин протестировал памп-трек в городском парке 400-летия

Глава города Сергей Ерёмин посетил парк имени 400-летия Красноярска и лично проверил скейт-парк и памп-трек. Для этого он устроил экстремальный заезд на велосипеде, о чём сообщил в своём инстаграме.

Сейчас строительство спортивной площадки вошло в завершающую фазу. За рабочими пристально наблюдали местные экстремалы. Они высоко оценили результат работы. Отмечается, что это единственный такой объект за Уралом.

«Понятно, что в полную мощь экстремалы обкатают эти новые площадки только в следующем сезоне, но здесь можно будет кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Сам впервые в жизни погонял на BMX. Как говорится, мне "зашло". Я по-настоящему "поймал волну" и просто не мог остановиться. Понял для себя, что обязательно буду находить время и приезжать сюда за этими непередаваемыми эмоциями», - написал мэр.

Также Сергей Еремин уточнил, что обкатать новый трек местные экстремалы и гости города смогут уже в следующем году. И поблагодарил молодежь за помощь в строительстве и мастер-класс.

Фото: ©eremin_krsk