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Глава города Сергей Ерёмин протестировал памп-трек в парке 400-летия Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:00 29 Октября 2021
красноярск, благоустройство
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Глава города Сергей Ерёмин посетил парк имени 400-летия Красноярска и лично проверил скейт-парк и памп-трек. ля этого он устроил экстремальный заезд на велосипеде, о чём сообщил в своём инстаграме.

Сейчас строительство спортивной площадки вошло в завершающую фазу. За рабочими пристально наблюдали местные экстремалы. Они высоко оценили результат работы. Отмечается, что это единственный такой объект за Уралом.

"Понятно, что в полную мощь экстремалы обкатают эти новые площадки только в следующем сезоне, но здесь можно будет кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Сам впервые в жизни погонял на BMX. Как говорится, мне "зашло". Я по-настоящему "поймал волну" и просто не мог остановиться. Понял для себя, что обязательно буду находить время и приезжать сюда за этими непередаваемыми эмоциями", - написал мэр.

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