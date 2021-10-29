Глава города Сергей Ерёмин протестировал памп-трек в парке 400-летия Красноярска

Глава города Сергей Ерёмин посетил парк имени 400-летия Красноярска и лично проверил скейт-парк и памп-трек. ля этого он устроил экстремальный заезд на велосипеде, о чём сообщил в своём инстаграме.

Сейчас строительство спортивной площадки вошло в завершающую фазу. За рабочими пристально наблюдали местные экстремалы. Они высоко оценили результат работы. Отмечается, что это единственный такой объект за Уралом.