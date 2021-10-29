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Выплаты медикам Красноярского края, работающим с пациентами с коронавирусом, будут продлены

Главная Общество
Красноярск
14:55 29 Октября 2021
общество, в красноярском крае, врачи, выплаты
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Дополнительные выплаты из краевого бюджета к заработной плате врачей, работающих с пациентами с COVID-19, будут продлены. Об этом телеканалу «Енисей» рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

— Регион принадлежит к числу немногих субъектов РФ, где помимо федеральных выплат предусмотрены и краевые. Край имеет серьёзный бюджет и может себе это позволить. В прошлом году на эти цели было направлено около 2 млрд рублей. В этом году с начала года — 3,7 млрд рублей. Мы намерены эту практику сохранять. Медики могут быть абсолютно уверены в том, что их труд будет должным образом оплачиваться, — сказал Александр Усс.

На данный момент в регионе дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получают 10 тысяч человек (чуть больше 2 тысяч — врачи, 8 тысяч — средний и младший персонал и технические сотрудники, обеспечивающие работу «красных» зон.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Уже внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

Фото: © Валерий Мельников/РИА Новости

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