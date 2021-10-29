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В ноябре поезд здоровья «Святитель Лука» будет работать на восточных станциях Красноярской железной дороги

Главная Общество
Красноярск
14:10 29 Октября 2021
поезд, здоровье, железные дороги, медицина
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В ноябре маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдёт через станции Красноярской железной дороги, расположенные в Иркутской области и на востоке Красноярского края.

С 9 по 12 ноября врачи передвижной поликлиники будут вести прием пациентов в Иркутской области: 9-10 ноября – на станции Тагул, 11 ноября – на станции Запань, 12 ноября – на станции Саранчет.

Затем поезд здоровья переедет в Красноярский край, где будет работать с 13 по 22 ноября. Получить консультации специалистов смогут жители Ельника (13 ноября), Абакумовки (14-15 ноября), Ирбейской (16-19 октября) и Саянского (20-22 октября).

Приём ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в медпоезде работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

Напомним, что посещение поезда здоровья Красноярской железной дороги осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний. В вагоне-регистратуре допустимо нахождение не более 10 посетителей одновременно.

Часы работы поезда здоровья «Святитель Лука»  – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

***

Получить дополнительную информацию о работе поезда здоровья можно в Сall-центре Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск по телефонам: 8(391)229-22-22; 8(391)248-39-53. Или на сайте Красноярской железной дороги, где открыт специальный раздел «Поезд здоровья».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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