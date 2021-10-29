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В Норильске генеральный директор строительной организации скрыл от уплаты налогов 20 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:34 29 Октября 2021
общество, происшествия, норильск, долги, мвд
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С июня 2018 года по июль 2019 года генеральный директор строительной фирмы 1971 года рождения, зная о задолженности по налогам и страховым взносам в 60 млн рублей, минуя расчётные счета своей фирмы, через другую организацию провёл расчёты с одним из контрагентов-должников на сумму свыше 19,5 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правонарушитель знал, что при поступлении денег на расчётные счета организации они будут списаны за налоги принудительно.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

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