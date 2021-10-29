В Шушенском построят новый дом для переселенцев из аварийного жилья

В посёлке Шушенском началось строительство дома для переселения жителей из аварийного жилья. Об этом заявил глава края Александр Усс в интервью на телеканале «Енисей», отвечая на вопрос жителей района в прямом эфире.

«Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта, в крае выполняется очень хорошо – мы идем с опережением графика почти в два раза. И предыдущая программа, которая была завершена в 2017 году, была выполнена на «отлично», – отметил Александр Усс.

Всего в Шушенском районе признаны аварийными и подлежащими сносу семь многоквартирных домов, из них один находится в посёлке Ильичёво по ул. Московской, 17, остальные – в квартале Строителей посёлка Шушенское.

«В 4-м микрорайоне Шушенского начато строительство 85-квартирного жилого дома, куда переселят жителей аварийных домов. В настоящее время вырыт котлован будущей многоэтажки. В следующем году строительство дома завершится, квартиры будут заселены», – пояснил министр строительства региона Михаил Рабушко, которого подключили к эфиру.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев