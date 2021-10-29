В Красноярском крае выбирают лучшие продовольственные товары

До 2 ноября жюри выберут лучшие пищевые товары. Победителей выберут в 34 номинациях. Победителей представят на краевом Дне урожая в декабре.

За признание товаров лучшими соревнуются предприятия агропромышленного комплекса, сельхозкооперативы, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели края. Специалисты уже выбрали лучшие питьевое молоко, кисломолочные продукты, масло, сыры, колбасные и кондитерские изделия, полуфабрикаты. Впереди смотр хлебобулочных и макаронных изделий, круп, плодоовощных консервов, рыбной продукции и безалкогольных напитков.

«За четверть века конкурс стал для региональных товаропроизводителей настоящим событием: его ждут, к нему готовятся. Первое место в смотре – почетная награда, которая говорит о высоком качестве заявленных продуктов, их соответствии запросам рынка и требованиям законодательства. В этом году эксперты оценят 266 образцов пищевой продукции от 33 конкурсантов. Среди них не только зарекомендовавшие себя производители, но и новички продовольственного бизнеса», – рассказал заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Комиссия оценивает продукты по органолептическим показателям (внешнему виду, цвету, вкусу, запаху и консистенции), дизайну, а также наличию полной и достоверной маркировки. На конкурсных площадках соблюдены санитарно-эпидемиологические требования. С этого года заявленная на смотр продукция закупается в магазинах края. Ранее образцы продтоваров на конкурс предоставляли его участники.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович