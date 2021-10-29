Чиновник Емельяновского района подозревается в превышении полномочий

В августе 2017 года руководитель ООО «Фанкроф» обратился в администрацию Емельяновского района по вопросу выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 3-этажного многоквартирного дома, возведённого с привлечением денежных средств участников долевого строительства. На объекте частично отсутствовали инженерные коммуникации, внутренние стены, перегородки и перекрытия, помещения не соответствовали проектной документации и техническому плану здания.

Начальник отдела архитектуры МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района», несмотря на недостатки, выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, обеспечив его постановку на государственный учет, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Расследование продолжается.

Фото: vmo24.ru