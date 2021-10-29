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В Красноярске протестировали систему прохода болельщиков по QR-кодам

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Красноярск
13:25 29 Октября 2021
красноярск, эпидемия
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В Красноярске протестировали систему пропусков на спортивные мероприятия по QR-кодам. В качестве добровольных помощников выступила группа болельщиков футбольного клуба «Енисей».

«Мы устроили такую тренировку, чтобы посмотреть, какие меры можем предпринять, чтобы не допустить давку или выражение негативных эмоций со стороны болельщиков. У нас впереди субботняя игра волейбольного «Енисея» во дворце спорта Ярыгина. Мы прекрасно понимаем, что находимся в переходном периоде и готовы урегулировать все конфликтные ситуации. Естественно, мы будем проверять все документы вежливо, корректно объяснять болельщикам, зрителям, что эта процедура необходима. Для этого мы и проводим сейчас предварительную работу», – рассказала директор Центра спортивной подготовки Красноярского края Светлана Ходюш.
Контролеры проверяли необходимые документы у людей, пришедших на матч Кубка России «Енисей» – «Крылья Советов».

Напомним, что с 30 октября, согласно указу губернатора Красноярского края, доступ зрителей, достигших 18 лет, на спортивные мероприятия возможен только при предъявлении следующих документов: любого из трёх документов о вакцинации (действующего QR-кода на любом носителе, сертификата или справки), либо любого документа о перенесенном заболевании COVID-19 за последние 6 месяцев (QR-кода на любом носителе или справки). При этом обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

На одного болельщика у контролеров уходило не более 1 минуты. 

«Я в принципе знал, как все произойдет. Подошел спокойно, достал телефон, буквально за пару секунд считали код, посмотрели паспорт, и я пошел дальше. Я думаю, все будет нормально, просто всем пока непривычно», – поделился впечатлениями футбольный болельщик Дмитрий.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

 

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