29 октября
Красноярск
погода +5 °C
70.52
 
€ 81.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Катки в Красноярске зальют 15 ноября

Главная Общество
Красноярск
13:07 29 Октября 2021
общество, красноярск, спорт, подготовка, зима, каток
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Летом специалисты «Центра спортивных клубов» отремонтировали площадки. Сейчас работы идут перед началом заливки дворовых катков проверяются водосчётчики, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Освещение на площадках будет работать с 16:00-17:00 до 22:00. На отдельных площадках время уменьшено или увеличено по просьбам жителей.

Зимой в городе будут работать 92 дворовых катка. Ведутся технические работы на площадках (ул. 60 лет Октября, 33 и пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179). Под зимний футбол подготовят 11 площадок. Для любителей мотогонок на льду зальют стадион «Сибирь» (ул. Рейдовая, 43а).

Планируемая дата заливки катков — 15 ноября. Для создания крепкой поверхности каток необходимо залить не менее пяти раз, нарисовать яркую разметку.

На 32 объектах будут работать 43 инструктора, они бесплатно обучат жителей Красноярска катанию на коньках и игре в хоккей.

С декабря по март на дворовых площадках пройдут более 30 спортивно-массовых мероприятий: соревнования по кёрлингу, мини-хоккею и хоккею с шайбой.

Также зимой проведут две лиги по зимнему футболу: на правом берегу — футбольная лига «Родина» (ул. Волгоградская, 9а), на левом берегу — лига «Роща» (ул. Воронова, 21). По вопросам участия в турнирах звоните в отдел спортивно-массовой работы «Центра спортивных клубов»: 223-04-55.​

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На нефтегазовом месторождении Ямала спасли фламинго

На нефтегазовом месторождении Ямала спасли фламинго

29 Октября 2021 г.
Птицу отогрели
Новости Красноярска: Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

29 Октября 2021 г.
Пуско-наладочные работы успешно проведены, станция подключена
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 115 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 115 миллиардов киловатт-часов электроэнергии

29 Октября 2021 г.
Выработка электроэнергии зависит от водности реки и режимов работы водохранилища
Новости Красноярска: Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

Новая кислородная станция Богучанского медцентра запущена в эксплуатацию

29 Октября 2021 г.
Её мощность 580 литров кислорода в минуту
Новости Красноярска: В Омске эвакуировали два торговых центра

В Омске эвакуировали два торговых центра

29 Октября 2021 г.
Предметов или каких–либо веществ, представляющих опасность, не обнаружено
Новости Красноярска: Фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне" вынесли приговор

Фигурантам первого дела о пожаре в "Зимней вишне" вынесли приговор

29 Октября 2021 г.
Обвиняемые получили сроки от пяти до 14 лет
Новости компаний
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

25 Октября 2021 г.
Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством
Новости Красноярска: Все пропавшие в Красноярске дети найдены

Все пропавшие в Красноярске дети найдены

24 Октября 2021 г.
О пропаже второй девочки сообщила её мачеха, когда та не вернулась домой вовремя.
Новости Красноярска: Житель Железногрска купил 120 литров бензина на деньги, украденные с чужой банковской карты

Житель Железногрска купил 120 литров бензина на деньги, украденные с чужой банковской карты

26 Октября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru