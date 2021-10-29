Катки в Красноярске зальют 15 ноября

Летом специалисты «Центра спортивных клубов» отремонтировали площадки. Сейчас работы идут перед началом заливки дворовых катков проверяются водосчётчики, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Освещение на площадках будет работать с 16:00-17:00 до 22:00. На отдельных площадках время уменьшено или увеличено по просьбам жителей.

Зимой в городе будут работать 92 дворовых катка. Ведутся технические работы на площадках (ул. 60 лет Октября, 33 и пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 179). Под зимний футбол подготовят 11 площадок. Для любителей мотогонок на льду зальют стадион «Сибирь» (ул. Рейдовая, 43а).

Планируемая дата заливки катков — 15 ноября. Для создания крепкой поверхности каток необходимо залить не менее пяти раз, нарисовать яркую разметку.

На 32 объектах будут работать 43 инструктора, они бесплатно обучат жителей Красноярска катанию на коньках и игре в хоккей.

С декабря по март на дворовых площадках пройдут более 30 спортивно-массовых мероприятий: соревнования по кёрлингу, мини-хоккею и хоккею с шайбой.

Также зимой проведут две лиги по зимнему футболу: на правом берегу — футбольная лига «Родина» (ул. Волгоградская, 9а), на левом берегу — лига «Роща» (ул. Воронова, 21). По вопросам участия в турнирах звоните в отдел спортивно-массовой работы «Центра спортивных клубов»: 223-04-55.​