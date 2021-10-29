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20 протоколов за нарушение масочного режима составлено в Центральном районе

Главная Общество
Красноярск
12:40 29 Октября 2021
общество, красноярск, рейды, штрафы, магазины
Фотография © admkrsk.ru
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В ходе рейдов по выявлению нарушителей масочного режима и мер профилактики коронавируса за октябрь в Центральном районе в крупных торговых центрах и в продовольственных магазинах специалисты администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составили 20 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Санитайзеры имеются практически во всех магазинах, социальная дистанция также можно сказать соблюдается. Обслуживание покупателей без масок заметили в ТЦ «Зелёный», в супермаркетах «Командор» и «Магнит», в сети гастрономов «Красный Яр» и в дискаунтерах «Батон».

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 475.

Подтверждённых диагнозов на 28 октября — 647. С начала пандемии — 129 225. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 113 942 (+ 545 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 41 270 жителей Красноярского края (+3 751 за сутки), снято с медицинского учёта 3 256 человек.

3 935 413 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 13 160 за последние сутки).

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