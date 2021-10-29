С 1 ноября схема движения маршрута № 37 изменится

С 1 ноября автобусы будут ездить через Восточный вход национального парка «Красноярские Столбы» до оздоровительного комплекса «Гренада». Уже оборудованы остановочные карманы и сделано разворотное кольцо. На маршруте будут работать 7 автобусов, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Александр Тимофеевич Тишковский, водитель муниципального пассажирского предприятия № 7, которое обслуживает маршрут, 30 лет возит красноярцев. Половину этого времени он перевозит жителей пос. Базаиха.

— Общий стаж — 39 лет, их них перевожу людей уже 30 лет. С Базаихи вожу лет пятнадцать. Те пассажиры, которых я возил детьми, уже выросли, женились или вышли замуж — целое поколение почти! — рассказал Александр Тишковский.

За годы работы водитель узнал имена многих пассажиров, а однажды он спас жизнь.

— На Базаихе у пассажира случился приступ эпилепсии. Я его без остановок, с пассажирами в автобусе отвёз в больницу. Затем вернулся на маршрут и доработал смену. Пассажиры поддержали, — поделился Александр.

Он давно поддерживает идею продления маршрута.