29 октября в Красноярском крае прогремят взрывы

В пятницу, 29 октября, на правом берегу Красноярска вновь прогремят взрывы. Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждает о взрывных работах в карьере Торгашинского месторождения. ​Радиус опасной зоны — 550 метров.

Взрывы пройдут 14 до 16 часов. По традиции, о начале предупредят звуковыми сигналами.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ: