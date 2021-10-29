29 октября в Красноярском крае прогремят взрывы

В пятницу, 29 октября, на правом берегу Красноярска вновь прогремят взрывы. Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждает о взрывных работах в карьере Торгашинского месторождения. Радиус опасной зоны — 550 метров.
Взрывы пройдут 14 до 16 часов. По традиции, о начале предупредят звуковыми сигналами.
Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:
- первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной подается при вводе опасной зоны;
- второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом;
- третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ.
Фото: dela.ru