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29 октября в Красноярском крае прогремят взрывы

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Красноярск
12:00 29 Октября 2021
красноярск, чс и пб администрации города предупреждает красноярцев о проведении взрывных работ.
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В пятницу, 29 октября, на правом берегу Красноярска вновь прогремят взрывы. Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города предупреждает о взрывных работах в карьере Торгашинского месторождения. ​Радиус опасной зоны — 550 метров.

Взрывы пройдут 14 до 16 часов. По традиции, о начале предупредят звуковыми сигналами. 

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

  • первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной подается при вводе опасной зоны;
  • второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом;
  • третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ.

Фото: dela.ru

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