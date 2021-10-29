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Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Главная Общество
Красноярск
12:00 29 Октября 2021
общество, в красноярском крае, россия, вакцинация
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Уже внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V», сообщается в официальном представительстве Минздрава России во VK.

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

В Красноярском крае увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Так, за неделю вакцину поставили почти 40 тысяч человек. Ранее в течение нескольких недель в крае вакцинировались около 20 тысяч жителей. Всего с начала вакцинации первый компонент поставили 987 тыс жителей, полный курс вакцины получили 920 тыс человек.

Напомним, в регионе превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ на 55 %.

На прошлой неделе показатель заболеваемости — 68,4 на 10 000 человек, что выше эпидемического порога на 55 %. В основном болеют взрослые.

Самая сложная ситуация с ОРВИ в Новосёловском, Краснотуранском, Ермаковском, Бирилюсском, Шушенском, Идринском и Курагинском районах, в Красноярске, Минусинске, Норильске, Назарово и Боготоле.

Заболеваемость гриппом увеличилась в Норильске.

В Красноярском крае привиты 730 тыс человек (более 27 % от жителей региона).

Фото: © Павел Лисицын РИА Новости

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