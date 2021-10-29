Начальник пресс-службы ГУВД Красноярского края Владимир Юрченко вышел на пенсию.

«Сегодня мы официально провожаем в гражданскую жизнь нашего горячо любимого начальника, наставника и коллегу, настоящую легенду краевого медиа-сообщества. Это одновременно и радостно, и грустно. Ведь надёжное плечо и твёрдая рука - не важно, что в ней, авторучка, телекамера или блокнот - так важны и нужны в полицейской службе. Но мы понимаем, что впереди у нашего коллеги много свершений и достижений, новые пути и профессиональные вершины. Ведь он никогда не был только полицейским - писатель, педагог, искусствовед, сценарист! Это только часть его ипостасей! А ведь на секундочку - ещё и настоящий танкист! Любим, обнимаем, желаем доброго пути по жизни и не забывать нас, Владимир Владимирович!», – говорится в сообщении пресс-службы.