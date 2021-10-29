В Красноярском крае за неделю количество заболевших COVID-19 увеличилось в 1,3 раза

За последнюю неделю количество заболевших на 100 тыс населения выросло в 1,3 раза. Об этом рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора в своём Telegram-канале.

— Напомню, что в настоящее время в регионе уже действуют или вступят в силу с 30 октября антиковидные ограничения, — сообщил Дмитрий Горяев.

Запрещено проведение мероприятий с очным присутствием людей.

С 23.00 до 7.00 запрещена работа общепита, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Работа ночных клубов запрещена, также как танцевальные площадки в организациях общественного питания и концертных залах.

Кинотеатры, театры, концертные организации, учреждения культуры и искусства смогут работать только при заполняемости не более 50 % от общей вместимости. Попасть в них, в ТРЦ, на спортивные и физкультурные мероприятия можно будет только при наличии QR-кода вакцинации.

Не более 50 % от общей вместимости может быть занято в спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах.

На спортивных мероприятиях не могут присутствовать более 500 человек.

В детских развлекательных центрах и игровых комнатах могут находиться не более 1 человека на 4 м², но не более 50 % от пропускной способности.

Люди 65 лет и старше обязаны не покидать место жительства без необходимости.

Прибывающие в Норильск и Дудинку из других городов должны пройти ПЦР-тест. Исключение — вакцинированные или переболевшие.

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