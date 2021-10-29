Участница beauty-шоу «Битва визажистов» из Сосновоборска рассказала, как с помощью макияжа скинуть несколько лет и почему лучше не наращивать ресницы

Недавно на YouTube стартовало шоу популярного блогера и визажиста Гоар Аветисян «Битва визажистов». В программе приняли участие двенадцать beauty-мастеров, в том числе и жительница Сосновоборска 22-летняя Алёна Фефелова, которая вошла в пятерку лучших визажистов страны. Каждый день участники проходили сложнейшие испытания. Победитель получил 1 миллион рублей и открытие собственной бьюти-школы.

Макияж — это искусство, а наша героиня — Алёна как раз и есть тот самый художник, рисующий прекрасные лица. Журналисту Sibnovosti.ru она рассказала о шоу, почему она его покинула за пару шагов до победы, а также поделилась личными бьюти-фишками в макияже.

— Поделитесь своей историей, как вы попали в бьюти-сферу?

— Я с 14 лет занимаюсь визажем. В 15 лет появились первые клиентки. Со временем всё острее стоял вопрос, куда пойти учиться и что делать со своим увлечением? Я окончила школу с золотой медалью, поступила в институт на факультет прикладной информатики, но отчислилась, так как не могла совмещать очное образование с работой. Нашла отличный вариант — на данный момент я получаю высшее образование дистанционно в московском университете, при этом продолжаю заниматься любимым делом. Я визажист, бровист, мастер по причёскам. Также у меня можно пройти обучение.

— А почему всё-таки решили получить высшее образование, как говорится, на всякий случай?

— Да, действительно, на всякий случай. Сейчас такое время, что без высшего образования никуда и никто не знает, как жизнь повернётся. Всегда должна быть так называемая подстраховка. Да и в любом случае, я считаю, высшее образование должно быть. Оно учит не только профессии, но и, к примеру, грамотно вести речь, быть осведомлённым в каких-то вопросах.

— Где вы обучались макияжу?

— Первые лет пять я была самоучкой. Училась на YouTube, потом в Instagram. Кстати, как раз тогда в Instagram первая среди визажистов появилась Гоар с крутыми американскими мейками. Потом поняла, что мне не хватает каких-то определённых знаний, отучилась на базовом курсе в Красноярске у Яны Колосовой. Дальше были исключительно мастер-классы в онлайн-формате, что очень удобно. Продолжаю развиваться, смотреть мастер-классы, ведь макияжи не стоят на месте, они всегда идут в ногу с модой. Обязательно смотрю модные показы, это очень важно.

— Ваша клиентская база обширная? У вас много подписчиков в Instagram.

— Клиентская база наработана хорошая, но в силу того, что город у нас маленький — 30-35 тысяч человек, она ограничивается. Но я периодически выезжаю в Красноярск, там меня тоже знают. Когда я разместила новость в Instagram о том, что буду переезжать в краевую столицу, увидела множество положительных откликов, то есть меня там ждут. А в будущем планирую переезд в более крупный город.

— Итак, давайте поговорим о шоу Гоар. Как попали, ведь отбирали ограниченное количество визажистов?

— Гоар регулярно устраивает марафоны по макияжу. Кстати, она начала первая проводить такие марафоны. Она выходит в Instagram в формате Stories, показывает, как создаёт тот или иной макияж и затем нужно успеть за сутки повторить его. Было очень неудобно, потому что допустим для нас, сибиряков, Stories выходит вечером, а магазины уже многие закрываются. Каждый её образ — был сюрпризом. Во время последнего марафона мне было проблематично создавать образы, потому что нельзя было купить то, что нужно. Приходилось весь вечер делать какие-то заготовки, на утро — бегом по магазинам. Иногда даже приходилось ездить в Красноярск ночью или утром чтобы что-то найти, купить. Но это всё стоило трудов, проблем, ведь последний марафон — был билетом на шоу. Отбирала Гоар 30 лучших участников по работам марафона в Instagram, затем нам разослали анкеты, по итогам заполнения которых, отобрали 12 человек для участия в шоу.

Скажу, что этот марафон был особенным, так как оценивалось и то, как ты преподнесёшь образ, то есть нужно было создать не просто макияж, но и костюм из подручных средств. Для первого образа «Чудо-женщина» я делала доспехи из картона. Пять часов я их вырезала, склеивала!

— Как вы считаете, почему вы покинули шоу? Не дотянули в работе с каким-то макияжем?

— Я была в пятёрке лучших. Работы жюри понравились. Я покинула шоу из-за подсказки. Первый раз Гоар подошла ко мне и высказала своё мнение по поводу свадебного макияжа. Я её послушала, поблагодарила. Члены жюри тогда меня похвалили, сказали я большая молодец, что прислушалась. Это важное качество прислушиваться к профессионалам, у которых опыта намного больше. Во второй раз подсказка сыграла со мной злую шутку. Это был в большей степени момент эстетики, который нужно было поправить. Я снова прислушалась. В этот раз жюри не похвалило, а отправило из-за этого домой. Они посчитали, что, если мне подсказывают, то я не могу продолжать дальше участие в шоу. Было обидно. Если они считали, что мне нужны подсказки, не подсказывали бы, а убрали, как слабого участника за ошибку. В любом случае, мнение жюри — самое главное, а исход мероприятия — прекрасный, свои плоды он принёс.

— Поделитесь с нами и с читателями, какие моменты на «Битве визажистов» были самые запоминающиеся, сложные?

— Запоминающимся для всех был случай на полигоне. Когда нас привезли, да, мы видели военную обстановку, но никто не ожидал, что будут стрелять танки, взрываться бомбы, что мы будем слышать выстрелы автоматов. Сначала пугались мы, визажисты, потом привыкли, приспособились к этой обстановке, как мастера. Сложность была в том, что модели вздрагивали от резких звуков, а это очень опасно. К примеру, когда работаешь каялом на слизистой глаза и модель дёргается — очень переживаешь за её глаза в первую очередь. Также я испытывала дискомфорт во время лифтинг-макияжа. Мне досталась самая взрослая модель — 94 года. Сложность состояла в том, что она не слышала, что я говорю, к примеру, «смотрим вниз», «открываем глаза». У неё были проблемы со слухом и мне приходилось кричать на всю съёмочную площадку, чтобы она меня услышала. А так все задания проходили комфортно. Если будет ещё что-то подобное, то почему бы и не поучаствовать вновь. Это в любом случае, развитие.

— Алёна, поделитесь, пожалуйста, с нашими читательницами, что должно быть в косметичке девушки для полноценного макияжа?

— Нужно понять, какой макияж необходим. Есть люди, которые, в принципе, не делают яркие мейки, также кто-то любит стрелки, кто-то каждый день делает лёгкий smoky eyes. Чтобы любой макияж смотрелся красиво, должна быть идеальная кожа и идеальные брови. Конечно же необходимы уходовые средства, которые подготавливают кожу к макияжу, это, как правило, тоники или тонеры, различные увлажняющие эмульсии, сыворотки, кремы и т.д. Нужно иметь набор для очищения кожи (мицеллярная вода, либо молочко для снятия макияжа, пенка для умывания, лёгкий скраб или пилинг), я не косметолог и углубляться в это, конечно, не буду.

Должен быть консилер в персиково-розовом оттенке, он нужен для того, чтобы перекрывать синячки под глазами, и светлый, чтобы освежить лицо, его важно наносить в правильные зоны. Тональный крем следует подбирать в тон кожи. Я, как правило, для любой кожи беру увлажняющий тон без матового финиша. Пудру рекомендую использовать прозрачную, которая хорошо фиксирует макияж и убирает нежелательные блики. Я не очень приветствую пигментированные пудры, лишь в исключительных случаях, когда есть явные проблемы с кожей. Также нужны средства для коррекции лица. Я предпочитаю кремовую коррекцию, она смотрится намного естественнее, дороже. Поэтому необходим кремовый скульптор, кремовые румяна, которые можно заменить помадой. Не забываем про хайлайтер, а также продукты для бровей, это либо только гель, в зависимости от ваших бровей, либо карандаш и гель. Также в косметичке, естественно, необходима тушь, нюдовый карандаш и одна яркая помада. Если любите подчёркивать глаза, можете сделать лёгкий smoky с помощью скульптора. Если любите стрелки, то тогда рекомендую иметь при себе чёрный карандаш и лайнер.

— А какие-то свои бьюти-фишки у вас есть?

— Да, конечно. Например, чтобы сделать эффект пухлых, сексуальных губ я рекомендую всегда иметь при себе бежево-коричневый карандаш. Что нужно сделать? Обвести свои губы, чуть-чуть приподнимая верхние две точки. Затем нужно затушевать губы карандашом к центру. Далее берёте красную или ярко-розовую помаду на пальчик, делаете губки "уточкой" и прихлопывающими движениями наносите на центр губ помаду. Получается эффект зацелованных губ, также можно добавить блеск. Затем эту же помаду лёгким-лёгким слоем, кистью наносим на щёки вместо румян. Если использовать этот приём на каждый день или к вечернему мейку с яркими глазами, не останется равнодушных взглядов, потому что это смотрится дорого, благородно, сексуально и невероятно красиво. Каждый захочет потискать за щёчки и поцеловать в такие губы.

Поделюсь ещё одной фишкой, которую я невероятно люблю. В моей косметичке есть стойкая жидкая матовая помада нейтрального тёмно-коричневого цвета. Этот продукт у меня незаменимый! Когда мне нужно собрать с собой минимум косметики, но, чтобы я смогла сделать любые мейки, я беру её с собой и использую как тёмную помаду для губ (акцент), как подложку под тени для глаз, также перемешав её с тоном в определённых пропорциях, я получаю кремовый скульптор. В общем, это многофункциональный продукт.

Цветные ресницы найти сложно именно в той форме, которую хочется, но я расскажу, как их сделать. Взять любимые ленточные накладные ресницы, интенсивно замазать их консилером, либо тональным кремом и сверху запечатать тенями любого оттенка, дать им немного подсохнуть. В итоге получаются красивые, пышные ресницы необходимого цвета.

— Расскажите, как с помощью макияжа скинуть несколько лет?

— Если макияж выполняете самостоятельно, без помощи профессионала, в таком случае рекомендую обязательно сходить к хорошему мастеру на брови. Он сделает шикарную форму, чтобы в дальнейшем, когда смоется краска, можно было бы эту форму просто подрисовать. Помним, брови не должны быть очень яркими, чёткими.

Возраст придают падающие вниз глаза, поэтому нужно наносить тени так, чтобы скрыть нависание глаз и визуально приподнять их, то есть тени оттягиваем к вискам. Используйте только матовые, а сатиновые - лишь в редких случаях и в небольшом количестве.

Ресницы очень хорошо скидывают возраст, но не в коем случае не наращивайте, это наоборот придаёт любой девушке возраст и делает образ более дешёвым. Используйте хорошую тушь, а на вечер — накладные ресницы пучки. Научитесь ими пользоваться, запишитесь на курсы. Это супер круто омолаживает!

Румяна тоже, безусловно, скинут несколько лет.

Используйте только увлажняющие, сияющие тональные кремы и лёгкое сияние хайлайтера.

— Есть ли у девушек возможность купить бюджетную косметику в масс-маркетах, которая ничуть не уступает люксовой?

— Безусловно, в масс-маркете есть достойные продукты, которые порой даже лучше, чем люкс. Но, если речь идёт о тональном креме, я бы не рекомендовала сильно экономить. Можно среди люкса найти не очень дорогие, зато качественные. Конечно, это ещё и момент эстетики. Практически каждая девушка, женщина любит красивые коробочки. Ведь когда ты держишь шикарный футляр Dolce&Gabbana со скульптором, который невероятно красиво оформлен, понимаешь, что ты королева. Если есть возможность покупать люкс, покупайте, потому что помимо внешнего вида всё же есть разница и в качестве продукта. Конечно, и в люксе есть неудачные средства.

Если бюджет не позволяет, то лучше обратиться к специалисту и попросить его помочь с подбором косметички в установленный бюджет.

— Есть ли визажисты, на которых вы равняетесь?

— Нет. Я не на кого не равняюсь, и это самое главное в работе визажиста. Если хочешь стать интересным мастером, которого будут узнавать, ты не в коем случае не должен ни на кого равняться. Я смотрю мастер-классы, прохожу обучающие тренинги, вдохновляюсь другими мастерами, более опытными, но равняться никогда ни на кого не буду. Я точно знаю, что каждый день должна быть лучше себя вчерашней, но не должна быть похожа на кого-то другого. Если человек, увидев работу поймёт чья она — это успех.

Совет другим визажистам: никогда ни на кого не равняйтесь. Черпайте вдохновение, учитесь, узнавайте!

Фото: © Алёна Фефелова