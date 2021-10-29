Главный врач БСМП попросил жителей соблюдать антиковидные меры

Видеообращение опубликовали на официальном канале оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

Сергей Гребенников, Главный врач БСМП рассказал, что больницы переполнены, персонал вымотан валится с ног. Он попросил жителей вакцинироваться, использовать маски, обрабатывать руки антисептиком и не посещать места массового скопления людей.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 475.

Подтверждённых диагнозов на 28 октября — 647. С начала пандемии — 129 225. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 113 942 (+ 545 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 41 270 жителей Красноярского края (+3 751 за сутки), снято с медицинского учёта 3 256 человек.

3 935 413 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 13 160 за последние сутки).

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости