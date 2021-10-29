Открыта продажа билетов на церемонию премии «Человек года-2021»

Впервые в истории премии, церемония вручения пройдет в открытом формате и будет доступна для всех, кто хочет стать участником главного делового события Красноярска. Организаторы премии «Человек года» заявили о старте продаж билетов на церемонию вручения, которая состоится 9 декабря в Гранд-Холле Сибирь.

«На самом деле это решение было принято еще по итогам 2019 года, когда на церемонии побывало 750 гостей. Тогда мы поняли, что премия переросла формат закрытой, кулуарной вечеринки «для своих». Это общегородское событие и вход на него нужно открыть для всех желающих по билетам», — рассказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Пригласительные получат только номинанты шорт-листов, эксперты номинаций и партнеры премии. Организаторы подчеркивают, что часть средств от продажи билетов будет перечислена в благотворительный фонд «Добро24.ру».

«Таким образом, в этом году можно одновременно стать гостем премии и приобщиться к системной благотворительности. Наше издание поддерживает фонд «Добро24.ру» много лет. Это региональный фонд, который занимается сбором средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. Также фонд ведет несколько благотворительных проектов, связанных с оснащением больниц диагностическим оборудованием, финансирует проект «Больничные клоуны», поддерживает туберкулезный детский санаторий. Немаловажным факторов при выборе именно этого фонда стала и его образцово-показательная, прозрачная отчетность. Мы считаем, что это тоже очень важно, чтобы благотворители понимали, куда идут их средства до копейки», — подчеркивает Юлия Чанчикова.

Главный редактор особо отмечает, что в связи с эпидемиологической обстановкой, вход на церемонию по билетам и пригласительным будет осуществляться по предъявлению куаркода о вакцинировании или недавно перенесённом ковиде, а также трехдневного ПЦР-теста. В зале будет соблюдаться 50% рассадка, вход только в масках.

«Мы будем строго соблюдать все предписанные правила и ограничения. Безопасность прежде всего», — говорит Юлия Чанчикова.

Продажа билетов началась на площадке krasbilet.ru. Стоимость билета от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: ©krasnoyarsk.dk.ru