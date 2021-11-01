Биострахование новорожденных: ценная инструкция для будущих мам

Будущие мамы, сталкиваясь с информацией про биострахование, задаются вопросом: нужно ли сохранять пуповинную кровь и пупочный канатик после рождения младенца, в чем смысл этой процедуры и насколько она безопасна. Сейчас мы с вами во всем разберемся, а начнем с простого примера.

Представьте, что вы собираетесь в длинное и интересное путешествие. Вы заправили автомобиль бензином, положили в багажник одежду, запас еды и воды, но решили не брать с собой запасное колесо. Так вот, сохранение пуповинной крови и пупочного канатика во время родов – это и есть запасное колесо, которое так может пригодиться в дороге под названием жизнь.

Какая же ценность в этом для будущего малыша?

В пуповинной крови содержится большое количество стволовых клеток, которые могут восстановить кроветворение и иммунную систему. Пупочный канатик – это источник других клеток, они иначе действуют на организм и называются мезенхимальными стволовыми клетками. Попадая в организм, такие клетки выполняют работу «строителей», и в зависимости от пораженного участка либо органа могут преобразовываться в нужные клетки. Одним словом, пуповинная кровь и пупочный канатик могут защитить организм от различных заболеваний.

Где и как хранятся стволовые клетки?

Наверняка вам интересно узнать, где и как хранят стволовые клетки. Во всем мире зарегистрировано более 200 медицинских организаций, которые занимаются криохранением. Их называют персональными банками стволовых клеток. В этих банках есть собственные лаборатории и криохранилища.

Больше всего таких банков находится в Европе, Америке и Канаде. В России на сегодняшний день работает 11 банков персонального хранения пуповинной крови, среди которых лидирующую позицию занимает Гемабанк: в нем хранится более 33 000 образцов в интересах семей. Гемабанк действует согласно официальной медицинской лицензии, выданной для осуществления криоконсервации и хранения стволовых клеток Департаментом здравоохранения Москвы. Его деятельность контролируется государством и соответствует высокому качеству.

Для чего вообще все эти сложности с хранением пуповинной крови? В чем её реальная польза?

Во-первых, именно в пуповинной крови находятся молодые и здоровые стволовые клетки, которые на 100% подходят хозяину, то есть эти клетки будут для человека родными всю жизнь. Но что еще более впечатляет – по законам генетики, они могут пригодиться не только ему самому на протяжении жизни, но и его братьям, сестрам, а возможно даже – родителям или более дальним родственникам. Поэтому биостраховку называют семейной.

Стволовые клетки из пуповинной крови, как показывает опыт, могут потребоваться для лечения более 100 серьезных заболеваний, которые другими методами не поддаются терапии. Например, в последние годы медики уделяют большое внимание использованию стволовых клеток в регенеративной медицине. Речь идет о ДЦП, травмах центральной нервной системы, расстройствах аутистического спектра.

Во-вторых, пуповинная кровь может использоваться для проведения генетической диагностики. Когда ребенок рождается, то по одной капельке его пуповинной крови можно получить информацию о потенциальных генетических рисках, которые можно скорректировать и вылечить буквально в первые месяцы жизни. Согласитесь, для будущего развития и здоровья малыша это бесценно.

А что же пупочный канатик? В чем его польза?

Ученые отмечают эффективность клеток пупочного канатика в лечении таких болезней, о которых многие из нас слышали и хотели бы, чтобы они обошли нас и наших детей стороной. Вот некоторые из них: почечная и сердечная недостаточность, патологии спинного мозга, трофические язвы, аутизм, инфаркт, инсульт, переломы, цирроз печени и даже коронавирусная инфекция.

Представьте, насколько удивительный шанс выпадает современным детям в момент их рождения! Получить пуповинную кровь и пупочный канатик можно только однажды – другого шанса природа нам, увы, не даст.

Кто и как собирает биоматериал, а главное – насколько эта процедура безопасна для мамы и малыша?

Сразу развею ваши сомнения: процедура простая и безопасная. К тому же, по желанию родителей, сбор пуповинной крови и пупочного канатика может проводиться в любом роддоме нашей страны. Достаточно заблаговременно до родов заказать в Гемабанке комплекты для сбора биоматериала.

Как все происходит на деле: после пересечения пуповины собирается материал, при этом нет контакта ни с мамой, ни с малышом. После сбора акушер передает комплекты с биоматериалом в Гемабанк. И уже в лаборатории Гемабанка пуповинная кровь и пупочный канатик обрабатываются особым образом, для выделения стволовых клеток. Эти клетки помещаются в криохранилище Гемабанка и бережно хранятся многие десятилетия.

Собрать пуповинную кровь и пупочный канатик, чтобы получить из них стволовые клетки, можно практически в любом городе в любом регионе Российской Федерации от Дальнего Востока до наших западных границ. Логистика Гемабанка построена таким обра­зом, что материал попадает в московскую лабораторию в кратчайшие сроки.

Сотрудничество Гемабанка с трансплантационными центрами

Конечно, мы все надеемся, что образное колесо, о котором было упомянуто в начале статьи, никому из нас не понадобится – а путешествие наших детей будет безоблачным. Но если лечение все-таки потребуется, его проведут в специализированном лечебном учреждении. Гемабанк – это банк персонального хранения стволовых клеток, лечением он не занимается – это важно понимать. При этом Гемабанк сотрудничает со многими российскими и мировыми центрами по пересадке стволовых клеток, и на сегодняшний день есть опыт сотрудничества с США и Южной Кореей, где медицина развивается семимильными шагами. Все юридические и транспортные вопросы хорошо отработаны.

Как часто используются образцы, которые находятся на персональном хранении в Гемабанке?

Из 33 000 образцов стволовых клеток, которые хранятся в Гемабанке, для лечения было выдано 43 образца.

Рекордным по количеству востребованных образцов пуповинной крови стал 2020-й год. Для лечения ДЦП клиентам было выдано 6 образцов пуповинной крови, для лечения аутизма — 2. Все трансплантации выполнены в рамках клинических исследований и прошли успешно.

Ежегодно в мире закладывается на хранение около 600 тысяч образцов пуповинной крови.

Какова перспектива использования биостраховки в течение 15-20 лет?

Помимо 100 заболеваний, которые сейчас успешно лечатся, на мой взгляд, это использование стволовых клеток в регенеративной медицине. Последние годы мы видим большие успехи в этой области. Особенно это касается патологий, которые традиционными методами не очень-то лечатся из-за крайне низкой эффективности. Например, детский церебральный паралич, для лечения которого расходуются колоссальные средства, ведется многолетняя реабилитация, но кардинального прорыва в этой ситуации мы тоже не имеем. Это же относится к инсульту, нейротравме, хроническим заболеваниям сердца. И вот здесь стволовые клетки могут сыграть свою большую роль. Это же относится к патологии печени, к мышечной дистрофии, болезни Паркинсона, повреждениям позвоночника, потому что потенциально из стволовой клетки можно вырастить любую клетку любой ткани или помочь организму реализовать нужные программы регенерации.

Кому нужна биостраховка?

Сегодня человечество имеет уникальный шанс получить биострахование для своего ребенка и всей семьи. По сути дела, это уникальная возможность. Если стволовые клетки сохранены, то они уже есть, а если вы их не взяли, вернуться и отмотать ленту времени мы не можем.

Потенциал стволовых клеток будет сохраняться на протяжении всей жизни ребенка, наука будет развиваться, и сфера применения будет, несомненно, расширяться.

Для будущих мам и пап Красноярска, Гемабанком организована консультация по вопросам сохранения стволовых клеток пуповинной крови: 8 (800) 500-46-32.

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Видео о пользе биострахования:

Школа для мам и пап

Фото: Гемабанк