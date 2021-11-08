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Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:00 8 Ноября 2021
общество, красноярск, бизнес
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В результате тренинга вы научитесь: 

• Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету".
• Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника.
• Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи.
• Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса.
• Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street.
• Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.

Фишки тренинга:


• Формат реалити
• Реальные кейсы
• Нетворкинг
• Четкий тайминг

Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске

Программа тренинга:

- Стресс и настрой. 
- Как работать в ситуации давления и потери энергии?
- Что делать с «клиентамиманипуляторами?»
- Телефонные продажи и живые звонки.
- Реалити-звонок в отдел продаж или конкуренту компании-участника: «Анализ лучших/худших скриптов, речевых модулей, интонации, отработки возражений», «проверка работы менеджеров».
- Система продаж.
- 17-ти модульная система построения бизнес-процесса в продажах. Старт и перехват инициативы. Управление диалогом вместо пассивных оборотов речи. Работа с ценой и убеждением.
- Возражения после пандемии.
- 12+ новых техник отработки возражений.
- Торг, переговоры по цене и перевод на встречу.
- 350 000 или 350 т.р.? Богатые всегда торгуются, а бедные нет, хотя должно быть наоборот. Отработка техник и реакций при работе с ценой. 4 ключевых подхода к работе с ценой.
- Дожим клиента. 
- Дожим с клиентами, не берущими трубки. Закрывающие вопросы: скрипты для работы.
- Продажи в переписке: WhatsApp, Telegram и др.
- Правила и приёмы убеждения в WA. Отправка «догоняющих сообщений» в WhatsApp после переговоров. Возможности эмоционального влияния при текстовом общении.
- Допродажи. Cross и Up.
- Метод КДР, решение 3-х задач в допродажах. Как увеличить средний чек, поменяв скрипты переговоров? Как мягко предлагать ходовой и сопутствующий товар, принося пользу клиенту?
- Мышления и страхи.
- Стресс без АНМ (автоматических негативных мыслей).
- Как избавляться от неврозов, успокоительных и раздражающих факторов на эмоциональном уровне?

Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске


 

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