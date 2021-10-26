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Красноярцы включились в бурное обсуждение поступка местного блогера Галины Ждановой

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Красноярск
12:33 26 Октября 2021
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Напомним, что накануне девушка опубликовала на своей странице в соцсетях фото в окровавленном платье у городского ЗАГСа.

Тем самым, Галина Жданова хотела обратить внимание людей на тему домашнего насилия. Корреспондент sibnovosti.ru написал об этом и под постом в нашей группе «Вконтакте» началось обсуждение данной темы.

Красноярцы включились в бурное обсуждение поступка местного блогера Галины Ждановой

Собрали несколько тезисов от подписчиков:

- Делать нехрен. Кто заставляет терпеть? Руку поднял раз = уходи сразу. Ты ж не дерево

- Как можно протестовать против грязных приставаний)))

- "Свадьба это счастье которое оборачивается кошмаром". Ну... а почему "семья" то это только жена и муж? А вариант где избивают родители и выйти замуж и уйти из этого ада действительно счастье - они не рассматривают?

Красноярский блогер и общественница Галина Жданова тоже присоединилась к разговору подписчиков и прокомментировала свой поступок.

«Добрый день. К этому я и призываю женщин, не терпеть насилие! Не бояться! И оно не только физическое, оно может быть и моральным, шантаж, манипуляция детьми, их интересами и финансовыми моментами((( Как правило случаи происходят когда женщины уходят в декрет и становятся более беспомощными ((( Таких обращений много, тема очень болючая», – пишет Галина.

Отметим, что ранее общественница прославилась флешмобом против грязных приставаний на улице к женщинам, рискованным туром в Афганистан, а также фотосессией с «Дошираком».

Фото: © Галина Жданова / Instagram.com

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