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Роспотребнадзор в Омской области возбудил 75 административных дел в отношении работодателей, не обеспечивших вакцинацию 60 % сотрудников

Главная Общество
Красноярск
12:45 26 Октября 2021
общество, омск, вакцинация, штрафы
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Управление Роспотребнадзора Омской области проводит проверки соблюдения требований о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Возбуждено 75 административных дел в отношении работодателей, у которых выявлено менее 60 % вакцинированных сотрудников. Также в отношении юридических лиц, где заболели непривитые сотрудники, возбуждено 14 дел. Несоблюдение антиковидных требований в Омске отмечено в детских садах № 134 и 344, школе № 90 и гимназии № 159.

Граждане за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 150 тысяч, а предпринимателям без образования юридического лица штраф может быть заменён приостановкой деятельности на срок до 90 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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