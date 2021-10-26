Из новосибирских аптек пропал препарат для лечения лёгких

Жизненно важные препараты, содержащие «формотерол», исчезли из аптек Новосибирска. Лекарство подходит для лечения бронхиальной астмы, обструктивной болезни лёгких, а также для терапии последствий COVID-19.
По словам новосибирцев, уже почти месяц, как из аптек пропало всё лекарство с действующим препаратом «формотерол. Если в какой-то аптеке и появляется пара упаковок — их сразу же раскупают.
В аптечных сетях подтверждают, что «формотерола» нет на складе и когда появится — неизвестно.
— На складе Новосибоблфарма для обеспечения льготных категорий граждан есть запас лекарственных препаратов с «формотеролом» на сумму более 2,1 миллиона рублей. А также запас комбинированных лекарственных препаратов, в состав которых входит это лекарственное вещество, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Фото: medikom.ua