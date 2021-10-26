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Из новосибирских аптек пропал препарат для лечения лёгких

Главная Общество
Красноярск
12:30 26 Октября 2021
общество, новосибирск, лекарство
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Жизненно важные препараты, содержащие «формотерол», исчезли из аптек Новосибирска. Лекарство подходит для лечения бронхиальной астмы, обструктивной болезни лёгких, а также для терапии последствий COVID-19.

По словам новосибирцев, уже почти месяц, как из аптек пропало всё лекарство с действующим препаратом «формотерол. Если в какой-то аптеке и появляется пара упаковок — их сразу же раскупают.

В аптечных сетях подтверждают, что «формотерола» нет на складе и когда появится — неизвестно.

— На складе Новосибоблфарма для обеспечения льготных категорий граждан есть запас лекарственных препаратов с «формотеролом» на сумму более 2,1 миллиона рублей. А также запас комбинированных лекарственных препаратов, в состав которых входит это лекарственное вещество, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: medikom.ua

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