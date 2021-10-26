Детей из закрытой в Емельяновском районе школы начали обучать при церкви

Младшеклассников из закрытой аварийной Емельяновской средней школы № 2 учат в здании воскресной школы при местном храме. Об этом сообщил настоятель храма Алексей Язёв.

25 октября воскресная школа приняла четыре класса: в первую смену — первоклашек, во вторую — третьеклассников. Как долго они будут учиться при храме неизвестно, но настоятель уверил, что уроки носят светский характер.

«Мы не заставляем школьников молиться, целовать иконы и читать Библию. Мы не получаем арендной платы. Мы не проповедуем и не машем кадилом под носом родителей», – пишет Алексей Язёв в своём инстаграм.

Напомним, что школу закрыли 5 октября из-за аварийного состояния. 597 учеников перевели на дистанционное обучение. Сообщалось, что это временная мера – на три недели, а затем детей распределят в соседние школы. По словам настоятеля, в начале идею перенести занятия в воскресную школу руководство района восприняло без энтузиазма.