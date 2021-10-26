26 октября
Красноярск
погода +8 °C
70.13
 
€ 81.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Детей из закрытой в Емельяновском районе школы начали обучать при церкви

Главная Общество
Красноярск
12:01 26 Октября 2021
в красноярском крае, храм, школа
версия для печати Ico_print

Младшеклассников из закрытой аварийной Емельяновской средней школы № 2  учат в здании воскресной школы при местном храме. Об этом сообщил настоятель храма Алексей Язёв.

25 октября воскресная школа приняла четыре класса: в первую смену — первоклашек, во вторую — третьеклассников. Как долго они будут учиться при храме неизвестно, но настоятель уверил, что уроки носят светский характер.

«Мы не заставляем школьников молиться, целовать иконы и читать Библию. Мы не получаем арендной платы. Мы не проповедуем и не машем кадилом под носом родителей», – пишет Алексей Язёв в своём инстаграм.

Напомним, что школу закрыли 5 октября из-за аварийного состояния. 597 учеников перевели на дистанционное обучение. Сообщалось, что это временная мера – на три недели, а затем детей распределят в соседние школы. По словам настоятеля, в начале идею перенести занятия в воскресную школу руководство района восприняло без энтузиазма. 

«Когда стало понятно, что четыре сотни детей просто некуда разместить, к нам пошли комиссии. По нормативам мы, однозначно, не проходим. Ну нет спортзала, да и обои в аудиториях чем-то не устроили, не моются они, как того требует ГОСТ. Но ситуация стала критической и решение было принято. На территории посёлка был введён особый режим, который позволил, не выходя за рамки законодательства, разместить школьников в нашем приходском доме», – пишет Язев.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Роспотребнадзор в Омской области возбудил 75 административных дел в отношении работодателей, не обеспечивших вакцинацию 60 % сотрудников

Роспотребнадзор в Омской области возбудил 75 административных дел в отношении работодателей, не обеспечивших вакцинацию 60 % сотрудников

26 Октября 2021 г.
В отношении юридических лиц, где заболели непривитые сотрудники, возбуждено 14 дел
Новости Красноярска: Красноярцы включились в бурное обсуждение поступка местного блогера Галины Ждановой

Красноярцы включились в бурное обсуждение поступка местного блогера Галины Ждановой

26 Октября 2021 г.
Красноярский блогер и общественница Галина Жданова тоже присоединилась к разговору.
Новости Красноярска: Из новосибирских аптек пропал препарат для лечения лёгких

Из новосибирских аптек пропал препарат для лечения лёгких

26 Октября 2021 г.
Когда появится препарат — неизвестно
Новости Красноярска: Остров Татышев напомнил словацкому мэру австрийский остров

Остров Татышев напомнил словацкому мэру австрийский остров

26 Октября 2021 г.
По его мнению, все проекты на острове актуальны и для Жилины
Новости Красноярска: ООО «ФСК Регион» уклонилось от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей

ООО «ФСК Регион» уклонилось от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей

26 Октября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается
Новости Красноярска: В Красноярском крае регистрируется рост числа заболевших коронавирусом среди беременных

В Красноярском крае регистрируется рост числа заболевших коронавирусом среди беременных

26 Октября 2021 г.
Для вакцинации беременных женщин был разрешён препарат Гам-КОВИД-Вак
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные похолодает

В Красноярске в выходные похолодает

21 Октября 2021 г.
Пятница будет самым тёплым днём
Новости Красноярска: В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

В Красноярске проводится проверка по факту фотографирующихся детей на подоконнике 10 этажа

25 Октября 2021 г.
Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством
Новости Красноярска: В Козульском районе коровы стали причиной массового ДТП

В Козульском районе коровы стали причиной массового ДТП

25 Октября 2021 г.
Водители и пассажиры не пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru