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Остров Татышев напомнил словацкому мэру австрийский остров

Главная Общество
Красноярск
12:00 26 Октября 2021
общество, красноярск, остров, мэр
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Сергей Ерёмин встретился с мэром города Жилина Петером Фябане, впервые прибывшим в Красноярск с официальным визитом. Об этом рассказали в официальной группе «ВКонтакте» администрации города Красноярска.

Одним из пунктов посещения стал остров Татышев. С директором Татышев-парка Сергеем Васильевым он протестировал новую трассу для триатлона. Кстати, Петер Фябане оценил велодорожку не как любитель, а как профессионал (триатлон — одно из его увлечений, он два раза участвовал в соревнованиях ironman). Мэр города Жилина отметил, что для полноценной тренировочной базы не хватает лишь бассейна. По его словам, в Словакии спортсмены могут плавать прямо в реке, но в Енисее слишком холодно даже летом.

По мнению Петера Фабяне, все проекты, воплощающиеся в жизнь на острове, актуальны не только для Красноярска, но и для Жилины. Он отметил, что парков, окружённых водой, с богатой природой и развитой инфраструктурой — в их городе нет. Но есть другие, похожие по замыслу территории. Остров Татышев напомнил мэру остров Донауинзель в черте Вены, но он искусственный и не такой крупный по площади.

Мэр Жилина сказал, что многое из увиденного в Татышев-парке можно было бы воплотить в жизнь на его родине.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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