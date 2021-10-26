Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с 2017 по 2019 годы ООО «ФСК Регион» уклонилось от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей путём завышения расходов предприятия и занижения налогооблагаемой базы. В налоговый орган предоставлялись налоговые декларации и первичные бухгалтерские документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «ФСК Регион» и 25 организациями контрагентами, которые якобы оказывали услуги субподряда при проведении текущего ремонта на объектах, в том числе для проведения Универсиады. У следствия имеются данные о том, что руководство ООО «ФСК Регион» с целью уклонения от уплаты налогов, создавало фиктивный документооборот.

Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru