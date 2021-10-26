В Красноярском крае регистрируется рост числа заболевших коронавирусом среди беременных

В Красноярском крае число заболевших беременных женщин в этом году превышает заболеваемость в 2020 году в 1,2 раза, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Особенность течения у беременных в этом году — острое начало и более быстрое развитие осложнений заболевания, развитие пневмонии.

Подвержены развитию тяжёлых форм заболевания — беременные женщины, имеющие хронические заболевания лёгких, в том числе бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, заболевания печени.

Мера профилактики развития тяжёлых форм коронавируса — вакцинация.

Напомним, в июле для вакцинации беременных женщин была разрешена вакцина Гам-КОВИД-Вак. Осложнений вакцинации не зарегистрировано.

Приоритетная группа для вакцинации — беременные женщины, имеющие сопутствующие заболевания в сроке беременности 22 недели и более. Вакцинация может быть проведена и не относящимся к группе риска в сроке 22 недели и более.

Фото: medvestnik.ru