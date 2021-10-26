Сергей Ерёмин подвёл итоги работы на посту главы города

Сергей Ерёмин подвёл итог своей работы на посту главы города. Пост об этом градоначальник опубликовал в своём «Инстаграме».

Глава Красноярска рассказал, что в октябре 2017 года пришёл на свой пост с «налётом романтики и уверенностью, что в короткий срок свернёт горы», но на деле всё оказалось сложнее и многое только предстоит решить.

«В начале, например, мне казалось достаточно лёгким делом ограничить в городе этажность застройки, но возникали ступоры градостроительного законодательства. И подобных сложных задач немало. Выпадающие из оборота аварийные школы и детсады, бездомные собаки, экология, дефицит ливнёвок. Наши, пока несбывшиеся, общегородские мечты — первый аквапарк, реконструированный цирк. Не в этом ряду, но все же необходимый нашему городу крематорий. Это далеко не все вопросы, за которые болит душа. Самое простое — закрыть на них глаза, найти оправдательные аргументы в виде пробелов в законодательстве, отсутствии полномочий, финансовых лимитах. Но я всё же продолжу биться и не опускать руки. Потому что у меня есть самое дорогое – вера и поддержка очень многих людей».», – отметил Сергей Еремин.

Напомним, Сергей Еремин родился в Красноярске в 1976 году. Перед тем как стать главой города, он долгое время работал министром транспорта Красноярского края.

Фото: instagram.com/eremin__krsk