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Жителю Енисейского района грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение оружия и боеприпасов

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Красноярск
10:35 26 Октября 2021
в красноярском крае, оружие
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Енисейском районе возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 39-летний местный житель хранил шесть единиц огнестрельного оружия на придомовой территории и более 700 патронов разного калибра. Мужчина пояснил, что оружие осталось от умершего отца. Он не стал сдавать его добровольно, хотя осознавал, что это уголовно наказуемое деяние.

В отношении подозреваемого дознавателями МО МВД России «Енисейский» было возбуждено уголовное дело по статье 222 УУК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения.

 

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