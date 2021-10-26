Житель Ачинска перевёл мошенникам более 30 тысяч рублей за оказание интим-услуг

Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший 28-летний житель Ачинска в интернете нашёл предложение об интим-услугах. Он связался по телефону с девушкой, она пообещала приехать к нему в ближайшее время. Нужно было внести предоплату и оплатить страховку на случай происшествий или конфликтов. Мужчина перевёл 10 тысяч рублей. Вскоре потерпевшему позвонили, сообщив, что оплата не прошла. Молодой человек вновь перевёл аферистам 14 и 10 тысяч рублей. На вызов никто не приехал, а номер телефона, с которого звонила девушка, стал недоступен. Мужчина понял, что это мошенники и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество». Устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции напоминают, что относиться к любой рекламе в интернете надо настороженно, так как часто за яркой рекламой товаров или услуг скрываются мошенники.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков