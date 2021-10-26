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Красноярск попал в список городов России с лучшими ресторанами

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Красноярск
10:07 26 Октября 2021
красноярск, еда, ресторанный_бизнес
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Красноярск попал в топ-лист российских городов с лучшими ресторанами. Список составил журнал «Strelka Mag» на основе данных с Яндекс.Карт и Tripadvisor. 

За основу расчётов взяли соотношение между числом заведений и населением городов. На сайте Tripadvisor Красноярск занимает четвертое место. Первое место заняла Казань, пятое – Новосибирск. 

Москву и Санкт-Петербург в этот рейтинг не стали включать, чтобы «сосредоточиться на менее очевидных кандидатах».

Напомним, что 5 октября четыре красноярских заведения признали лучшими в Сибири по версии независимой ресторанной премии WHERETOEAT.

Фото: © Depositphotos / movingmoment / РИА Новости

 

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