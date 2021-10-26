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В Красноярске только 1 из 14 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, вакцинирован

Главная Общество
Красноярск
10:02 26 Октября 2021
общество, красноярск, вакцинация, заболевание
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Такую статистику озвучил Егор Корчагин, главный врач краевой клинической больницы в интервью изданию «Наш Красноярский край».

По словам главного врача, вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, или даже не умрёте от COVID-19, но вакцина существенно снижает вероятность заболевания и смерти.

Нужно как можно быстрее привить всё население хотя бы первым компонентом и тогда мы победим пандемию, считает Егор Корчагин.

— По моим ощущениям, мы переходим в такую фазу, когда первые провакцинировались давно, вторые — раздумывают, а третьи не хотят вакцинироваться вообще. Только поэтому у нас не создаётся мощная прослойка тех, кто иммунизирован, — отметил главврач.

Напомним, за сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 388.

Подтверждённых диагнозов на 25 октября — 581. С начала пандемии — 127 360. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 112 390 (+ 458 человек за сутки). 

Под медицинским наблюдением находятся 39 509 жителей Красноярского края (+3 602 за сутки), снято с медицинского учёта 2 883 человека. 

3 908 582 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 6 888 за последние сутки).

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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