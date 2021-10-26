В Красноярске мужчина убил знакомого и пытался выдать его смерть за самоубийство

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 21 октября в правоохранительные органы сообщили об обнаружении по улице Новгородская в квартире тела 42-летнего мужчины с внешними признаками суицида. Однако следователем установлены детали, которые указывали на инсценировку самоубийства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Преступление раскрыли, 37-летнего жителя Красноярска, причастного к совершению преступления, задержали.

Всё произошло вечером 21 октября. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в квартиру (ул. Новгородская), где в это время находился потерпевший. Между мужчинами произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта злоумышленник задушил мужчину поясом от халата и инсценировал его смерть под видом самоубийства. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии вследствие удушья.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: krk.sledcom.ru