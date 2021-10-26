ОАО «РЖД» запустило b2b-маркетплейс с доставкой товаров по железной дороге

ОАО «РЖД» запустило «РЖД Маркет» – онлайн-площадку, которая позволит приобретать товары с доставкой железнодорожным транспортом. На ней будут собраны предложения от производителей промышленной продукции со всей страны.

«РЖД Маркет» – это маркетплейс для бизнеса. В режиме онлайн покупатель сможет найти необходимый товар, сравнить предложения разных поставщиков и заказать доставку с помощью железнодорожного транспорта. Выбрать подходящий вариант поможет система отзывов и рейтингов.

Маркетплейс дает возможность найти наиболее близко расположенного поставщика и таким образом снизить транспортную составляющую.

Сделка будет оформлена полностью в электронной форме. Покупатель получает один счет за все услуги – покупку и доставку. Чтобы отследить исполнение заказа, достаточно зайти в личный кабинет.

Все заботы возьмет на себя оператор сервиса – АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Доставка товара будет оформляться через электронную торговую площадку «Грузовые перевозки».

«РЖД Маркет» существенно расширяет для продавцов границы сбыта продукции, а для покупателей экономит время и снижает издержки на поиск и поставку различных товаров. Количество предложений и ассортимент товаров будут увеличиваться.

ОАО «РЖД» приглашает всех заинтересованных продавцов и покупателей на «РЖД Маркет».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД