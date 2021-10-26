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На стройке Высокогорского моста соединили пролётом третью и четвёртую опоры переправы

Главная Общество
Красноярск
09:14 26 Октября 2021
общество, строительство, мост, в красноярском крае
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50 строителей Высокогорского моста соединили пролётом третью и четвёртую опору будущей переправы. На работу ушло больше месяца. Длина строения — 105 метров. Масса — 840 тонн.

Напомним, с начала лета работы проводились с опорами в русле Енисея. В этой части дно реки сформировано в основном из гнейса (по своим свойствам горная порода напоминает гранит). Буровые работы приходилось проводить на глубине до двух метров, чтобы мостовые опоры выдержали нагрузку. До того, как соорудить многометровую железобетонную конструкцию, необходимо было возвести что-то типа защитного колодца и откачать из него воду. Также ведутся подготовительные работы к строительству автомобильных подъездов к мосту, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Готовность работ на объекте близится к экватору. Специалисты подошли к отметке в 50 %. Из одиннадцати опор возвели семь. Оставшиеся четыре достроят до конца года. Далее установят самый большой пролёт, длиной 210 метров и массой 1 680 тонн, — рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Отметим, что контракты на строительство подразумевают, что подрядная организация проведёт не только дорожно-строительные работы, но и будет содержать объект три года.

Фото: krskstate.ru

 

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