Отлов бездомных животных по заявкам жителей Красноярска продолжается.

Работа с бездомными животными ведётся по законодательству. Каждую собаку привозят в пункт передержки, где её осматривает ветеринарный врач. Если животному поставлен диагноз «проявление немотивированной агрессивности»​​, его стерилизуют и оставляют в приюте навсегда. Если диагноз не подтвердился, то собаку стерилизуют и лечат, ставят вакцину от бешенства, устанавливают бирку и через 10 дней передержки выпускают обратно. Если жалобы поступают на собаку с биркой, такую заявку тоже отрабатывают, но повторно отловить её можно только, если она проявляет немотивированную агрессивность. Такую собаку повторно привезут в пункт передержки и покажут ветеринару. Если диагноз подтвердится, пса оставят в приюте.

Всего с начала года в Красноярске отловлены и стерилизованы 2 020 бездомных собак, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Сейчас на пожизненном содержании находятся 260 агрессивных собак. Для одной собаки предусмотрено в сутки 126 рублей. Они живут в вольерах, питаются сухим кормом, за ними ухаживают и выводят на прогулки. Этим безнадзорным собакам ветеринарами был поставлен диагноз – проявление немотивированной агрессивности. Животные содержатся в приютах подрядчиков. Они будут содержаться за счёт бюджета города всю жизнь, так как по закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать.

За неделю с улиц Красноярска отловили 76 бездомных собак, в том числе 18 животных с территории школы № 50 на ул. Глинки. Основная часть собак — с бирками на ушах, с ними работают ветеринары.