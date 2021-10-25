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Подрядчики завершили основной объём дорожного ремонта на участках ул. Калинина и ул. Маерчака

Главная Общество
Красноярск
19:00 25 Октября 2021
общество, красноярск, благоустройство
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Эти участки ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их удалось включить в план работ этого года после перераспределения финансирования. Несмотря на позднее для Сибири поступление средств, за счет грамотной организации работы удалось выполнить до холодов. На обеих улицах остались буквально последние штрихи.

На ул. Маерчака завершены работы с покрытиями. В план ремонта этого года включен первый участок этой улицы — от пр. Свободный до здания финансово-экономического колледжа на ул. Маерчака, 20. На проезжей части полностью заменили бортовые камни, уложили два слоя прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для большей безопасности на участке обустроена разделительная полоса для потоков транспорта. А для удобства обслуживания улицы – технические тротуары.

Подрядчики завершили основной объём дорожного ремонта на участках ул. Калинина и ул. Маерчака

В порядок приведены все пешеходные пути и переходы. Выполнены необходимые понижения, уложена тактильная плитка. Заездной карман на остановке общественного транспорта теперь соответствует современным требованиям, площадка полностью готова для установки павильона. Осталось завершить работы со светофорами, докомплектовать опоры и нанести разметку. Ремонт ул. Маерчака будет продолжен в следующем году.

Дополнительные средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были направлены и на ремонт участка от кольцевой развязки на ул. Калинина до выезда из города (от здания по адресу ул. Норильская, 18 ж до здания по адресу ул. Калинина, 169/10).

Подрядчики завершили основной объём дорожного ремонта на участках ул. Калинина и ул. Маерчака

Здесь заменили бортовые камни и покрытие проезжей части, нанесли продольную разметку. Отремонтировали и дообустроили все тротуары. Остановки и пешеходные переходы удобны для маломобильных горожан, их привели в соответствии с современными требованиями безопасности. Рабочие завершают работы с тротуарами, устанавливают новые остановочные павильоны. Отметим, что ремонт участка на выезде из города завершил планомерное приведение в порядок всей улицы, которое велось за счет средств национального проекта и бюджета города.

Подрядчики завершили основной объём дорожного ремонта на участках ул. Калинина и ул. Маерчака

Напомним, что кроме участков ул. Маерчака и ул. Калинина в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Красноярске дорожный ремонт провели на ул. Павлова и перекрестке ул. Монтажников и Алеши Тимошенкова. Всего за последние 4 года в городе отремонтировали 265 км дорог — это 23% городской улично-дорожной сети.

Фото:admkrsk.ru

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